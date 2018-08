Cité des Arts : appel à projets pour les résidences de création artistique 2019

La Cité des Arts précise bien que ne sont concernés part cet appel à candidatures les artistes et les équipes artistiques implantés à La Réunion ou développant un projet en lien direct avec La Réunion.

http://www.citedesarts.re/Appel-a-projets-pour-l-annee-2019) > Toutes les informations ainsi que les documents à télécharger et à remplir sont à retrouver sur le site Internet de la Cité des Arts : www.citedesarts.re

De même, l'appel à projets a été adapté pour les artistes de l’île Maurice et pour d'anciens étudiants de l’École Supérieure d’Art de La Réunion (diplômés depuis moins de 3 ans) suite à des partenariats menés avec l’Institut Français de Maurice et l’ESA Réunion.Pour rappel, la Cité des Arts est un équipement réalisé et financé par la Cinor visant à présenter une offre artistique pluridisciplinaire et des actions culturelles diversifiées aux publics, artistes, acteurs culturels et partenaires.Ce lieu cultyrel unique sur l'île et dans l'Océan Indien est ouvert 7 jours sur 7.