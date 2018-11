Société

Cité des Arts: Le premier salon du vin fait son Show

La Cité des Arts accueille en son entre le premier salon du vin et du champagne. Il a pour vocation de fédérer cette filière vivante et en plein essor et offrir aux Réunionnais une expérience nouvelle. Seront présents 30 exposants en vin et champagne, charcuterie et fromage, pâtisserie, café et arts de la table, mais également un contenu riche avec 16 ateliers oenologiques, des animations live et des concerts, et les deux premiers concours régionaux de connaissance générale, adressés aux amateurs le samedi et aux professionnels le dimanche.

Pascal Robert