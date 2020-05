Cité des Arts : La reprise se prépare pour le 8 juin

La Cité des Arts, durement impactée par la fermeture engendrée par la propagation du covid-19, prépare la reprise de ses activités à pour début juin, avec l'espoir que les conditions sanitaires soient réunies. La salle de concert du Palaxa et la salle de spectacle du Fanal restent fermées au public.



Le site culturel est en effet fermé au public depuis le 16 mars, et jusqu'à nouvel ordre toutes les activités culturelles et artistiques sont suspendues.



En conséquence, l'équipe a été placée en situation d'activité partielle et “nous travaillons actuellement à reporter sur les 18 prochains mois l'essentiel des actions (création, diffusion, médiation...) annulées depuis mars dernier en raison de la pandémie”, évoque Raphaël Buhot, directeur de la Cité des Arts.



A l'occasion de la prochaine reprise d'activités, il pointe deux priorités : “le soutien à la filière de la création artistique réunionnaise, actuellement en souffrance, par l'accueil d'artistes en résidence dans les espaces dédiés de la Cité des Arts” ; et la réouverture au public, dès le 8 juin, de la salle d'exposition du Banyan”.



Une offre de concerts et de spectacles 100% réunionnaise



Evidemment sous couvert de pouvoir être en mesure de respecter et faire respecter les mesures sanitaires en vigueur.

La salle de concert du Palaxa et la salle de spectacle du Fanal resteront en revanche fermées dans un premier temps, mais la direction espère espérons disposer de l'autorisation de les ouvrir de nouveau au public pour le second semestre.



Dans cette perspective, la Cité des Arts travaille déjà à finaliser une programmation pour la saison artistique du second semestre 2020 (août à décembre), nécessairement différente des saisons précédentes.



“'Ce sera une offre de concerts et de spectacles 100% réunionnaise et des jauges (capacités d'accueil) vraisemblablement limitées pour garantir un accueil des artistes et du public dans des conditions respectueuses des consignes sanitaires”, annonce Raphaël Buhot.



Ces représentations publiques, ne concernant qu'un nombre limité de spectateurs en salle, feront pour la plupart l'objet d'une captation audiovisuelle pour une diffusion en "live streaming" sur ses réseaux sociaux.



“Les arts à la kaz”... et en réseau



Parallèlement, la programmation culturelle en ligne (#lesartsalakaz), disponible sur les pages Facebook de la Cité des Arts et de Château Morange et qui rencontre un beau succès public avec plusieurs milliers de vues quotidiennes, va monter en puissance.



“Il s'agit d'une programmation virtuelle des spectacles habituellement proposés sur site, intitulée "Les arts à la kaz".

#lesartsalakaz ce n'est pas qu'une programmation virtuelle de spectacles ; ce sont aussi des portraits d'artistes réunionnais accompagnés par nos équipes, et des documentaires sur des artistes ou des projets emblématiques, comme DEMOS”, explique Raphaël Buhot, directeur de la Cité des Arts.



À la Cité des Arts et à Château Morange, des artistes professionnels ou amateurs sont accueillis toute l'année en résidence, se sont mis en mode diffusion. Ils sont donc au devant de la scène...

Et nous surprennent dans les allées ou sur scène, en vous embarquent dans un monde (leur monde) qui marque les esprits et les coeurs.



“Première web TV 100% culturelle de La Réunion”



“Cette programmation virtuelle est une de nos façons de dire à notre public qu'on ne les oublie pas, qu'on vient jusque chez vous pour que la culture soit plus que jamais vecteur d'émancipation et de lien social. Nous restons virtuellement aux côtés de notre clientèle, et nous leurs remercions de leur fidélité !



“Cela préfigure ce qui sera, à terme, la première web TV 100% culturelle de La Réunion”, lance ce dernier plein de perspectives.



Cependant, aux yeux des dirigeants, cette offre numérique, importante pour garder le lien avec le public, ne saurait se substituer aux missions premières : accompagner la création artistique locale et la partager avec le plus grand nombre.

C'est la raison d'être de la Cité des Arts.



Au programme (#lesartsalakaz) : (en partenariat avec Réunion la 1ere). :



Jeudi 14 mai à 21h: // Concert "Black Box Sessions" Réunion la 1ere de Klowdy; Dimanche 17 mai à 16h: // Concert "Black Box Sessions",, de Tikok Vellaye; Mardi 19/05: Reportage sur la pièce de théâtre "Fer6"; Jeudi 21/05: Concert "Orchestre Univers" du Dj Labelle et l'orchestre de la Région Réunion; Dimanche 24/05:Black Box Session de l'artiste Kanasel; Jeudi 28/05: Black Box Session de l'artiste Gwendoline Absalon