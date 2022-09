Cité des Arts, Château Morange c’est la rentrée culturelle

Aujourd’hui, La Cité des Arts et Château Morange faisaient leur rentrée.



Avec Fabienne HOARAU, nouvelle directrice déléguée, et en présence de Sonia BARDINOT, Adjointe à la Maire de Saint-Denis pour la Culture, Monique ORPHE, Présidente de la SPL Territo’Arts, accompagnée de Annie-Claude DUCHEMAN et Virgile KICHENIN, membres du conseil d’administration, a présenté les grandes orientations de la structure qu’elle dirige.



Toutes les expressions artistiques sont au programme de ce 2ème trimestre 2022, Château Morange se focalisant sur l’Art audio-visuel. Et pour donner un avant-goût de ce qui nous attend, Eko de LSA au graff et Etik au Krump ont fait, chacun, une performance.