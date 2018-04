Cité Kayamb : 12 résidents recrutés pour des travaux d’aménagement

Sécurisation des clôtures, peintures extérieures, réhabilitation et sécurisation d’une aire de jeux, remise en état des murets…Des travaux d’aménagement vont être réalisés dans la Cité Kayamb à St-Louis.



Le chantier qui commencera à la fin du mois sera mené par 12 résidents de la Cité, recrutés en contrat à durée déterminé d’insertion (CDDI) d’un 1an.



Vendredi, ils ont rencontré les recruteurs de l’association Granpiécoco mais aussi les représentants de la ville de St-Louis et la Semader, partenaires des Ateliers Chantier d’Insertion (ACI) Kayamb.



"Notre objectif est que les jeunes gagnent une compétence, car ils vont recevoir une petite formation, et qu’ensuite l’année d’expérience fournie par le chantier les aide à trouver un emploi durable. Et là c’est gagné", a déclaré Hubert Dorseuil, directeur adjoint de l’association.



L’action est financée pour une grande part par la Semader, la Région, la Civis et la mairie. "Il n’y a pas que des faits divers à Kayamb, il y a aussi des initiatives. Ces actions restaurent la confiance, et c’est ce dont on a besoin pour avancer positivement. Ce projet s’est créé dans un climat de tension. Mais en apprenant à travailler ensemble, à construire ensemble, on avance et ça fonctionne" , a indiqué Gerard Gorgette, directeur du pôle habitat de la Semader.