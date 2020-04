Communiqué Citalis met en place un service de transport à la demande pour le week-end de Pâques

Dimanche 12 et Lundi 13 avril, le réseau CITALIS arrêtera ses services à 13H.



Aussi, pour permettre aux personnes devant obligatoirement se déplacer ce dimanche et ce lundi après-midi, entre leur domicile et leur lieu de travail, CITALIS met en place un service de Transport à la Demande.



Ce service va permettre de venir récupérer et déposer les voyageurs directement à l’adresse souhaitée.



Pour ce faire, toutes les personnes désirant se déplacer le dimanche 12 et le Lundi 13 Avril entre 13H et 19H30 sur la zone CINOR, devront obligatoirement réserver leur voyage en appelant le 0262 92 59 14 .



L’accueil téléphonique se fera : du lundi au vendredi de 8H à 18H

le samedi de 8h à 12h.

Afin de respecter les mesures sanitaires et les distances de sécurité, les places seront limitées.



Enfin, le tarif en vigueur étant applicable, le voyageur devra se munir de son titre de transport valable.



Plus d'informations: 0800 655 655







