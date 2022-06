A la Une . Citalis met en place des navettes pendant l'arrêt du téléphérique

Citalis annonce que des navettes viendront suppléer les cabines du téléphériques Papang qui ne seront plus en service à partir de la semaine prochaine pour une durée maximale de trois semaines. Voici le communiqué : Par NP - Publié le Jeudi 23 Juin 2022 à 16:56

En raison de travaux de maintenance, le téléphérique PAPANG Bois de Nèfles - Chaudron sera interrompu à compter du lundi 27 juin pour une durée de 3 semaines au maximum.



Des navettes spéciales CITALIS seront mises en service afin que les voyageurs du téléphérique puissent conserver leur trajet habituel Chaudron-Bois de Nèfles en moins de 20 minutes.



Elles circuleront du lundi au dimanche, de 06h00 à 20h00 et desserviront 5 arrêts à proximité des stations téléphérique :



Nos voyageurs pourront consulter toutes les informations et horaires sur citalis.re, aux poteaux d’arrêts ou au numéro vert 0800 655 655.



Nous prions nos chers clients de nous excuser pour les désagréments rencontrés.