Citalis : Suspension du réseau le mercredi 28 novembre 2018

Le réseau CITALIS informe ses clients de la suspension de ses services pour la journée du mercredi 28 novembre 2018.



L’agence commerciale et tous les Espaces Bus resteront fermés durant cette journée et aucune ligne de bus ne sera en service.



Le réseau CITALIS espère réunir les meilleures conditions pour reprendre le fonctionnement normal de ses lignes, le jeudi 29 novembre aux heures habituelles.



Le réseau présente ses excuses à sa clientèle pour les gènes occasionnées par cette suspension des services du réseau et l’invite à se tenir informée de l’évolution de la situation.