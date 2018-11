Citalis : Suspension des lignes à 15H

Comme hier, le réseau CITALIS procédera à l’arrêt progressif de ses services.



Les dernières rotations seront assurées sur le TCSP Dionysien, entre le Mail du Chaudron et l’Hôtel de Ville, ce jusqu’à 15H00 au plus tard.



Le réseau CITALIS invite sa clientèle à tenir compte de ces dispositions. Les Espaces Bus seront également fermés à partir de 15H00. Le réseau présente ses excuses à sa clientèle pour les gènes occasionnées par ces perturbations et l’invite à se tenir informée de l’évolution de la situation.