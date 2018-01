Citalis: Services interrompus à partir de 18h30 ce jeudi

Face à l’évènement météorologique dangereux lié au passage de BERGUITTA et à la dégradation des conditions de circulation sur le territoire de la CINOR, le réseau CITALIS informe sa clientèle que les services seront interrompus ce jour à partir de 18H30.



Le réseau CITALIS invite sa clientèle à limiter ses déplacements dans la mesure du possible et à bien vouloir prendre ses dispositions pour effectuer ses derniers trajets avant 18H30.



Les lignes devraient fonctionner normalement aux horaires habituels dès demain matin vendredi 19 janvier 2018.



Pour plus d’informations contactez-nous sur :

- www.citalis.re

- N°vert : 0800 655 655 (appel gratuit depuis un poste fixe)