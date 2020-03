Citalis : Prévision des services effectués sur le réseau pour le mardi 24 Mars.

Communiqué Citalis : Prévision des services effectués sur le réseau pour le mardi 24 Mars.

À Saint-Denis :



En centre-ville, sur les lignes 5 à 16 les bus circuleront à raison de :

- 3 départs le matin : aux alentours de 6H, 9H et 12H

- 3 départs l’après-midi : aux alentours de 13H, 16H et 19H.



Dans les écarts, les bus et Taxibus circuleront à raison de :

- Lignes 12A, 19, 22, 23F, 24, 24A, 25, 26 : 1 bus sur 2 en circulation

- Lignes 23, 27 et 28 : 1 bus sur 3 en circulation

- Ligne 21 : 2 bus sur 5 en circulation

- Ligne 22A : 2 bus sur 3 en circulation

Les lignes 12B, 21A, 23C, 23D et 29 sont interrompues jusqu’à nouvel ordre.



Toutes les autres lignes de Saint-Denis fonctionneront normalement.



A Sainte-Marie :



Les bus circuleront à raison de :

- Ligne 31 : 2 bus sur 5 en circulation

- Lignes 30 et 32 : 2 bus sur 4 en circulation  Ligne 33 : 1 bus sur 3 en circulation

- Ligne 34 : 1 bus sur 2 en circulation

Toutes les autres lignes de Sainte-Marie fonctionneront normalement.



A sainte-Suzanne :



Les bus circuleront à raison de :

- Ligne 50 : 1 bus sur 2 en circulation

- La ligne 51 : 1 bus sur 3 en circulation

- La ligne 54 : 2 bus sur 3 en circulation

Toutes les autres lignes de Sainte-Suzanne fonctionneront normalement.



Retrouvez le détail de l’offre ainsi que les horaires des 1ers et derniers départs sur www.citalis.re.



À noter des changements concernant l’accueil en Espace Bus demain mardi 24 Mars :

Petit Marché, Agence Commerciale, Pôle d’échanges de Duparc et Sainte-Suzanne : fermés Chaudron, Hôtel-de-Ville de Saint-Denis et Sainte-Marie: ouverts uniquement le matin jusqu’à 13H00



Pour vos titres de transport, CITALIS vous recommande de privilégier les moyens de paiement dématérialisés :

- via l’application mobile M-Ticket pour tous vos tickets

- sur la boutique en ligne depuis le site internet



Le Numéro VERT assurera l’accueil téléphonique de 8H30 à 12H30 et de 14H à 16H15



