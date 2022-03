A la Une . Citalis : Opération de contrôle inter-réseaux ce jeudi

Ce jeudi 10 mars 2022, à partir de 14h, une opération de contrôle de grande envergure aura lieu sur le réseau CITALIS. Cette opération rassemblera une soixantaine d'agents de contrôle et de médiation de tous les réseaux de l'île. Cette opération se déroulera avec la collaboration d'agents de la Police Nationale, de la Police Municipale et de la Douane. Par NP - Publié le Jeudi 10 Mars 2022 à 07:50

Ainsi, une centaine de professionnels de la sécurité seront déployés sur toute la CINOR afin d'assurer des contrôles embarqués et à quai des voyageurs.



L'objectif principal de cette opération, organisée plusieurs fois par an et sur tous les réseaux, est d'assurer la lutte contre la fraude : déployer autant de forces humaines permet de couvrir l'ensemble des lignes et ainsi assurer un haut niveau de contrôle. Aussi l'accent sera-t-il mis sur la sensibilisation aux règles de voyage et de bonne conduite : les incivilités et comportements déviants doivent être sanctionnés afin d'assurer la sécurité et le bien-être de tous les usagers.



L'opération se déroulera sur tout l'après-midi lorsque l'ensemble des équipes auront reçu leurs affectations et missions.