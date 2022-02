Citalis : Les services interrompus à compter de 19h

Le communiqué :



Face à la dégradation du temps lié au passage du cyclone EMNATI et à l’annonce du Préfet de passer La Réunion en alerte rouge ce soir à 21H00, le réseau CITALIS informe sa clientèle que les services seront interrompus ce jour à partir de 19H00.



La Direction du réseau CITALIS invite sa clientèle à limiter ses déplacements dans la mesure du possible et à bien vouloir prendre ses dispositions pour effectuer ses derniers trajets avant 19H00.



Les lignes devraient fonctionner normalement aux horaires habituels dès la levée de l’alerte rouge.



Pour plus d’informations contactez-nous sur : - www.citalis.re - N°vert : 0800 655 655 (appel gratuit depuis un poste fixe)