Citalis : Le réseau suspend ses services ce weekend

#Info trafic. Prévisions du week-end. Journées des 24 et 25 novembre 2018.

SUSPENSION DU FONCTIONNEMENT



Après avoir assuré des services de transport durant les 3 derniers jours de cette semaine sur la majorité de ses lignes, le réseau CITALIS informe ses clients de la suspension de ses services.



Aucune ligne de bus ne fonctionnera durant les journées des 24 et 25 Novembre, les Espaces Bus resteront fermés.



Le réseau CITALIS espère réunir les meilleures conditions pour reprendre le fonctionnement normal de ses lignes, à partir du lundi 26 novembre aux heures habituelles.



Le réseau présente ses excuses à sa clientèle pour les gènes occasionnées par cette suspension des services du réseau et l’invite à se tenir informée de l’évolution de la situation.