La grande Une Citalis : La ligne Bao-Bab veut relier toute la zone Nord de l'île

Prévoir les mobilités du futur, voilà le mot d'ordre de Citalis et de la Cinor ce mercredi lors de la présentation de la ligne Bao-Bab. Ce nouveau réseau de voies de bus doit permettre de rallier Saint-Denis à Sainte-Suzanne dans un temps record. Si une partie des travaux est déjà lancée, plusieurs tronçons doivent encore être étudiés, et la gare du centre-ville du chef-lieu doit également être déplacée. Par La rédaction - Publié le Mercredi 7 Décembre 2022 à 11:44

Le projet Bao-Bab commence enfin à prendre forme, voilà ce que sont venus annoncer Ericka Bareigts, Maurice Gironcel, Jean-Pierre Marchau et Gérard Françoise ce mercredi matin. Au milieu du pôle d'échanges de Duparc, les élus veulent ici lancer la première étape de la mise en service de ce nouveau réseau de transport.



"Nous devons changer les pratiques de déplacement. C'est notre devoir de politiques d'offrir de nouvelles alternatives. Nous ne devons pas sous-estimer l'importance des trajets courts, d'où ce devoir de développer et de moderniser le réseau", commence en préambule Maurice Gironcel, le président de la Cinor. L'élu rappelle ainsi que Citalis propose "63% des déplacements de tous les réseaux de l'île".

"Notre objectif est de réduire de 18% le nombre de voitures dans Saint-Denis"



Avec la mise en service réussie du téléphérique, Citalis et les collectivités de son territoire peuvent désormais envisager l'avenir, même si ce projet Bao-Bab s'inscrit dans le PDU 2013-2023 [Plan de déplacement urbain, ndlr]. "Pour cette période, nous nous sommes fixés l'objectif de réduire de 18% le nombre de voitures dans Saint-Denis. Près de 100.000 voitures traversent Saint-Denis tous les jours, via les entrées Est et Ouest, et 80% de ces véhicules restent dans la ville", souligne de son côté la maire du chef-lieu, Ericka Bareigts.



"Voilà 22 ans que nous posons les bases d'un autre modèle de déplacement, avec l'ouverture du premier TCSP (transport collectif en site propre) en 2000 au Chaudron. Le transport ferré, on en parle, mais rien n'est clair pour l'instant. Rien que pour la partie Nord d'un tel projet, c'est au minimum 500 millions d'euros. Personne n'a cet argent pour l'instant, donc nous devons faire les aménagements existants", rappelle l'édile.



L'objectif est donc de créer plusieurs nœuds névralgiques où les usagers viendront déposer leur voiture. "Le pôle d'échanges de Duparc doit prendre ce rôle, il faut utiliser cette gare au maximum", souligne Ericka Bareigts. Un autre pôle doit bientôt voir le jour à Sainte-Suzanne. "La gare de Saint-Denis doit être déplacée. Elle est mal située, en plein soleil et au vent, et elle ressemble plus à un bidonville qu'à une gare de bus. Nous voulons la déplacer à l'entrée Ouest de Saint-Denis, près des Fazsoi. Avec la ligne de TCSP en construction entre Sainte-Marie et Sainte-Suzanne et le réseau existant à Saint-Denis, le bus doit devenir un moyen de transport en ville", poursuit la maire.

Une nouvelle voie de TCSP pour 2024



Il reste cependant un trou dans ce maillage, le tronçon entre Duparc et le Chaudron doit encore être imaginé. "Des études sont programmées pour 2023 pour la nouvelle gare et ce tronçon et nous voulons lancer les chantiers pour 2024", rappelle la maire. Une première estimation de 70 à 80 millions d'euros est avancée par la Cinor pour cette nouvelle voie de bus, "mais il faut encore estimer les aménagements connexes", précise la collectivité locale. Cette nouvelle ligne passerait notamment par l'aéroport.



Cette multiplication des voies de bus a pour objectif de rendre de plus en plus attractif les transports en commun pour les déplacements en ville. Reste à savoir si les 200 bus actuellement en service à Citalis pourront prendre en charge les nouveaux usagers.