Citalis : 2 chauffeurs positifs aux stupéfiants dont de la cocaïne

La Sodiparc a demandé à la police de mener un contrôle surprise sur son réseau. 3 chauffeurs n'avaient pas leur permis et deux étaient positifs aux stupéfiants. Voici le communiqué : Par NP - Publié le Lundi 12 Septembre 2022 à 11:05

Dans un but préventif, mais également répressif si besoin était, une opération de contrôle surprise a eu lieu ce lundi 12 septembre sur le réseau CITALIS.



En effet, sur demande de la SODIPARC, exploitant du réseau, les forces de POLICE ont été déployées sur l’ensemble du réseau pour réaliser des dépistages d’alcoolémie et de stupéfiants sur une grande partie de l’effectif des conducteurs en service ce matin.



Au total, une cinquantaine de contrôles ont été effectués pour 5 infractions constatées : 3 défauts de permis de conduite et deux contrôles positifs aux stupéfiants dont la cocaïne.



Ces opérations sont d’une importance capitale : en effet, la confiance n’exclut pas le contrôle. La sécurité des voyageurs CITALIS et des usagers du réseau routier passe avant tout ; et la SODIPARC, de manière conjointe avec les forces de l’ordre, veille au respect des règles.