Cirque Le Roux, The Elephant in the room : Entre burlesque, cirque et théâtre

3 ans ½ de tournée, 350 spectacles dans plus de 10 pays, l’Ecosse, l’Autriche, Hong-Kong, Canada… et aujourd’hui La Réunion. « Le metteur en scène voulait emmener le côté burlesque du théâtre qui n’existe pas dans le cirque », explique Grégory Arsenal. 15 minutes de prélude théâtral avant d’entrer dans le vif du sujet. Se succèdent alors des acrobaties athlétiques impressionnantes. Le numéro le plus époustouflant, un totem humain de huit mètres de hauteur. « La volonté était de faire un spectacle en noir et blanc. On s’est inspiré du cinéma, des personnages des films des années 30. On a travaillé les détails de la création. Et au fur et à mesure des représentations, on a fait évoluer l’ensemble, on est en permanence dans la création », précise Philip Rosenberg.Le Cirque Le Roux c’est quatre artistes passionnés qui souhaitent apporter de la modernité au monde des arts du cirque. Ils sont passés par l’Ecole Nationale de Cirque de Montréal et pour celle qui joue Miss Betty, Lolita Costet, par l’Ecole Supérieure des Arts du Cirque de Bruxelles. L’histoire, Automne 1937, mariage de Miss Betty, trois hommes font irruption dans la pièce où celle-ci était venue s’isoler. S’enchaînent grandes glissades, rires, bagarres, danses dignes du music-hall américains. Tous les décors ont été emmenés à La Réunion, l’illusion de la belle époque est parfaite. Pour entrer dans l’univers feutré du salon fumoir monochrome du Cirque Le Roux, rendez-vous les mercredi 13, jeudi 14, vendredi 15 et samedi 16 juin au teat de Champ-Fleuri.Auteur et interprète :Lolita Costet, Grégory Arsenal, Philip Rosenberg et Yannick Thomas.Mise en scène : Charlotte Saliou