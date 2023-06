A la Une . Cirest : Patrice Selly et sa famille victimes de menaces

Le président de la Cirest a condamné l'agression de son DGS lors du conseil communautaire mais a aussi évoqué des menaces proférées à son encontre. Il appelle les autorités à s'emparer de ces dossiers. Par Samuel Irlepenne - Publié le Jeudi 15 Juin 2023 à 21:48

Patrice Selly a exprimé son émotion suite à l'attaque sauvage subie par Laurent Catapoulé, directeur général des services de la Cirest. Lors de son intervention, il a aussi déclaré avoir lui-même été l'objet de menaces.



"Moi-même, j'ai été victime de menaces à l'encontre de ma personne mais aussi de menaces qui visaient ma compagne et mes enfants. Suite à ces menaces dont j'ai pris connaissance hier soir, j'ai tenu à donner une suite judiciaire en déposant plainte auprès de la gendarmerie de Saint-Benoît", explique-t-il.



Patrice Selly détaille les déclarations de l'individu : "Ces menaces ont été proférées verbalement par un individu qui a appelé à la Cirest. Il a indiqué que si le président ne le rappelait pas, il savait où habite le président ainsi que sa compagne et qu'il sait où ses deux enfants vont à l'école." Il ajoute : "Je considère ces menaces très graves et ne devant pas avoir lieu d'être dans la République."



Le président de la Cirest rappelle qu'il avait déjà été la cible de paroles malveillantes lorsqu'il avait été élu maire de Saint-Benoît : "Des menaces avaient été proférées en 2020 à mon encontre juste après mon arrivée aux responsabilités à Saint-Benoît. J'avais là aussi immédiatement porté plainte, une procédure judiciaire avait suivi avec une condamnation à la clé."



Patrice Selly demande à ce que justice soit faite suite aux menaces qui le concernent mais aussi après l'agression subie par le DGS de la Cirest : "Je souhaite que les autorités s'emparent de ces sujets et que les individus soient identifiés et interpellés, puis que des sanctions sévères puissent être prononcées."







Le point sur le conseil communautaire de la Cirest



