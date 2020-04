Rubrique sponsorisée Cirest : Ouverture des déchèteries pour les particuliers





Les déchèteries du territoire seront ouvertes du lundi au vendredi, uniquement le matin, de 8.00 à 12.00. La déchèterie mobile de Salazie sera mise en service uniquement le vendredi de 8.30 à 12.00 et de 12.30 à 16.30, conformément au planning distribué avec le calendrier de collecte.



Des mesures sanitaires ont été mises en place afin de protéger les agents mais également le public qui se rendra dans les équipements de la Cirest. Pour pouvoir accueillir les particuliers et les professionnels dans des conditions de sécurité sanitaire optimale, les gestes barrières devront être appliqués et respectés.



Le respect de ces conditions est primordial afin que la Cirest puisse assurer ce service pendant la période de confinement.



Les particuliers qui souhaitent se rendre dans une déchèterie devront remplir une dérogation de déplacement, en cochant la case "Déplacement pour effectuer des achats de première nécessité" (la déchèterie fait partie des établissements autorisés à ouvrir par le gouvernement pendant le confinement).



La Cirest rappelle par ailleurs que le dépôt de déchets (déchets verts et encombrants) sur la voie publique en dehors des jours de collecte est interdite et passible d’amende. La Brigade Intercommunale de l’Environnement poursuit ses missions pendant la période de confinement.



En dehors de la crise sanitaire liée au Covid19, La Réunion est toujours concernée par l’épidémie de dengue (notamment Saint-André et Saint-Benoît). La Cirest invite chacun à respecter le calendrier de collecte des déchets et à utiliser les outils et équipements mis en place (déchèteries, bornes de tri …).



La Cirest compte sur la collaboration de tous pour stopper la propagation de la dengue sur son territoire.



Déchèteries de la Cirest :

Bras-Panon ZI 14 rue des Lilas 0262 51 65 98

Sainte-Rose Derrière le pôle Environnement de la commune, RN2 0262 47 56 57

Plaine des Palmistes Rue du Stade, à l’angle de la rue Bras Patience 0262 51 56 57

Sainte-Anne (Saint-Benoît) 85, CD 56 Chemin Morange 0262 51 47 69

Saint-André Centre Rue du Stade 0262 46 56 57

