A la Une . Cirest : Les impôts vont augmenter

La Cirest "devra se positionner sur des choix de gestion visant à maintenir sa capacité à consolider sa situation financière malgré le contexte financier défavorable". À l'occasion de la présentation des orientations budgétaires de l'intercommunalité ce jeudi, cette dernière n'a pas botté en touche les turbulences qu'elle traversait. Par SI - Publié le Samedi 25 Février 2023 à 06:00



La Cirest ne pourra pas échapper à la nécessité d'augmenter ses taux de fiscalité

Dans le même temps, les conséquences de la signature du très controversé marché MN 48 se faisaient déjà ressentir. C'est l'entrée en vigueur de ce marché "qui a principalement entraîné une hausse des dépenses de la Cirest", assure cette dernière, de l'ordre de 5 millions au total pour le budget qui sera présenté dans quelques semaines.

L'héritage du Sydne pousse la Cirest à instaurer de nouvelles taxes

Pour y faire face, l'intercommunalité "n'a pas eu d'autre choix" que de faire appel au levier fiscal à travers la hausse de la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères (TEOM) mais aussi celle de la cotisation foncière des entreprises (CFE), de la taxe sur le foncier bâti et du versement mobilité. Les recettes générées sont respectivement de l'ordre de 1 million d'euros, 1,2 million d'euros, 900.000 euros et plus de 800.000 euros à l'EPCI. Mise en place cette année, la GEMAPI devrait rapporter quant à elle pas moins de 770.000 euros.

"Un monde du silence"



Malgré cet exposé peu reluisant sur la situation budgétaire de la collectivité, ce conseil communautaire a été paradoxalement vite expédié. Seul Daniel Gonthier a pris la parole pour dénoncer ce "monde du silence". "Les choses dites font mal. Cela fait la deuxième fois qu'on va dans le mur de cette Cirest", regrette l'ancien maire de Bras-Panon, qui déplore au passage "un tsunami de dépenses". "Quelque part, on a déjà commencé à raquer les fonds de caisses", a-t-il ajouté.



De leur coté, les élus de la majorité de Saint-André, pourtant critiques ces dernières semaines sur la gestion de la Cirest par la majorité en place et sur la volonté de Patrice Selly



