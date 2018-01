Cirest : Les déchèteries fonctionnelles après le passage de Berguitta

La Cirest vous informe que ses déchèteries ne sont plus en mesure de réceptionner les encombrants et le bois, compte tenu des difficultés d’évacuation de ces déchets vers le centre d’enfouissement de Sainte-Suzanne, pour des raisons de sécurité.Elle demande aux habitants de ses communes membres de différer l’apport de ce type de déchets vers ses déchèteries jusqu’à la fin de l’épisode cyclonique. La Cirest vous remercie pour votre compréhension.Pour toutes informations complémentaires, contactez le 0800 092 111, l’appel est gratuit depuis un téléphonique, retrouvez l’actualité de la Cirest sur les réseaux sociaux et sur www.cirest.fr