La grande Une Cirest : Le pôle d'échanges de Saint-André inauguré

Ne dites plus "gare routière de Saint-André" mais "Pôle d’échanges de Saint-André". Ce jeudi, la Cirest a inauguré la nouvelle installation, en présence d’élus régionaux et saint-andréens. Les travaux ont duré 27 mois pour un coût avoisinant les 8 millions d’euros. Par Samuel Irlepenne - Publié le Jeudi 18 Août 2022 à 12:13

Par rapport à l’ancienne gare, obsolète, inconfortable et démolie dans le cadre du projet Esti+, cette nouvelle infrastructure située en centre-ville disposera de 8 quais pouvant recevoir trois Car Jaune et 5 bus Estival, 8 bornes d’installation sans oublier les panneaux à affichage dynamique mis à disposition du public et des accroches vélos.



Deux salles d’attente de 80 places assises et couvertes ont également été construites pour recevoir les voyageurs dans de bonnes conditions ainsi que des toilettes publiques. Un point de restauration devrait par ailleurs s’installer sur le site dans les prochaines semaines.





Ce pôle d’échanges multimodal est le plus important du réseau Estival dans l’Est, avec près de 2,5 millions de voyageurs transportés chaque année et 530 passages de bus par jour (420 bus Estival et 110 Car Jaune). Avec sa livraison, la Cirest espère retrouver la barre des 1,9 million de voyages avant le Covid et pourquoi pas dépasser la barre des 2 millions.



À travers la livraison de cet équipement, l’intercommunalité poursuit la restructuration du réseau Estival en favorisant davantage le transport modal et en améliorant les modes actifs dits piétons et vélos via l’aménagement de pistes cyclables et de trottoirs confortables et aménagés. À noter que l’inauguration de ce pôle multimodal a amené un lifting de la rue du Lycée avec une réorganisation de la circulation et du stationnement (+20 places pour le parking Victoria et +70 pour Jouvancour) mais aussi à la création de deux voies de bus en site propre depuis l’avenue de la République jusqu’à la rue Hippolyte Foucque, dans la continuité des travaux engagés en 2015. »





Samuel Irlepenne Travaille depuis 2012 à Zinfos974 où je couvre les rubriques politique et société. Lecteur... En savoir plus sur cet auteur