Cirest: L'accueil physique rouvrira le mardi 19 mai

La Cirest vous remercie pour votre compréhension et vous souhaite une bonne reprise. La Cirest vous informe que ses services administratifs fonctionneront aux horaires habituels à partir de ce lundi 11 mai.Néanmoins, afin d’accueillir le public dans les meilleures conditions et dans le respect des règles de distanciation sociale, l’accueil physique au siège de la collectivité et à la fourrière animale sera effectif à compter du mardi 19 mai, le temps que les aménagements nécessaires puissent être faits.La Cirest vous recommande l’utilisation des outils dématérialisés mis à votre disposition (téléphone : 0262 94 70 00 et les formulaires de contact sur le site internet www.cirest.fr ) pour joindre ses services.A partir de ce lundi 11 mai, les déchèteries seront également ouvertes du lundi au vendredi après-midis (de 8h à 12h et de 13h à 15h) et le samedi matin (8h à 12h). La déchèterie mobile de Salazie sera mise en service le vendredi et le samedi de 8.30 à 12.00 et de 12.30 à 16.30 (reprise des horaires habituels), en alternance dans les quartiers (Salazie-Village, Hell-Bourg, Grand-Ilet, Mare à Vieille Place), conformément au planning distribué avec le calendrier de collecte..La Cirest vous remercie pour votre compréhension et vous souhaite une bonne reprise.