A la Une ... Cirest: Encore une question d'indemnités

Par Samuel Irlepenne - Publié le Samedi 1 Août 2020 à 10:53 | Lu 2056 fois

Le conseil communautaire de la Cirest a voté ce vendredi la désignation des élus dans les différentes commissions (SEMAC,Office intercommunal de l’Est, SPL EDDEN, etc…) ainsi que leurs indemnités. Des indemnités à la hausse par rapport à la précédente mandature après une réajustation des taux.



En effet, alors que sous l’ancienne majorité, les vice-présidents touchaient environ 1080 euros nets mensuels, les 14 nouveaux VP de l’intercommunalité toucheront 1 452,10 € nets mensuels (soit un taux de 47,14% sur un maximum de 66%), tandis que les 33 conseillers communautaires perceront une indemnité de 233,36€ nets mensuels (le taux maximal, soit 6%). L’indemnité du président de la Cirest a également été revue à la hausse comparée à son prédécesseur puisqu’il touchera le taux maximal (145%), soit 4 527,41 € nets mensuels.



Des hausses mal perçues par certains membres de l’opposition comme Jean-Marie Virapoullé. Ancien président et vice-président de l’EPCI, ce dernier s’est abstenu su ce vote, ne pouvant pas "cautionner cette augmentation". "Nous sommes dans un contexte de crise sociale et économique, où les gens et les entreprises connaissent de grandes difficultés. Ce n’est pas un bon message que nous donnons avec l’augmentation des indemnités, sachant en plus que les collectivités vont souffrir d’une baisse de leurs recettes en raison de la crise", regrette-t-il.



De son côté, la Cirest assume et indique respecter la législation car les taux ne dépassent pas le cadre légal, rappelant que le taux appliqué aux vice-présidents est encore loin des 66% proposés.



Hormis ce petit de désaccord entre majorité et opposition, les différentes délibérations ont été validées sans encombre, à la grande satisfaction du président de la Cirest, Patrice Selly. Ce dernier a notamment salué la qualité des débats, en particulier les désignations des élus dans les différentes commissions (SEMAC, Office intercommunal de l’Est, SPL EDDEN, etc…), qui ont été votées "à l’unanimité". "Je constate aujourd’hui que la majorité des élus de la Cirest son prêts à travailler en bonne intelligence, c’est que je souhaite pour l’avenir", se félicite le président de l’intercommunalité.





Samuel Irlepenne Travaille depuis 2012 à Zinfos974 où je couvre les rubriques politique et société. Lecteur... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité