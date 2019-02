Courrier des lecteurs Circulez, y a rien à voir...

Mais que se passe-t-il donc au Tampon ? En 2019, on pourrait s'attendre à une mairie 2.0, une mairie « connectée », grâce à laquelle on serait prévenu en temps réel, sur nos rutilants smartphones des travaux de voirie prévus et en cours dans notre belle commune. Après tout, avec l'excédent du budget de notre commune, il y aurait de quoi faire en termes d'accès à l'information en temps réel pour les heureux administrés.



En fait non, ça serait trop beau. Les services ­communaux préfèrent ménager des temps de distractions pour les automobilistes du Tampon, automobilistes qui lors de leurs déplacements quotidiens vont de surprise en surprise. Il est tellement plus agréable de constater la présence d'un chantier le jour même, alors qu'on est dans les bouchons, prévenus de rien, et qu'on ne sait pas trop ce qu'il se passe... Ça met un peu de piment à l'existence, ça fait monter la sauce, ça fait péter l'ambiance entre les conducteurs tous plus exaspérés les uns que les autres.



Oh tiens, la chaussée est défoncée ! Les travaux ont lieu aux heures de pointe, le jour de la rentrée. Bon on aura un bel enrobé tout neuf bientôt... Comme c'est bizarre, comme c'est étrange, et quelle coïncidence. Oh, ça alors, le ramassage des ordures passe dans une rue étroite qui mène au collège, à l'heure de la sonnerie, décidément, on va de surprise

en surprise.



On ne compte plus les anecdotes toutes plus ubuesques les unes que les autres...



On peut comprendre que l'électeur moyen ayant - dans l'imaginaire de certains dont nous ne faisons pas partie - la mémoire courte, il faut par conséquent faire un maximum de travaux en fin de mandat afin d'être certain de s'assurer de votes dans le bon sens. De là à tout faire dans l'urgence et dans la précipitation, il n'y a qu'un pas que certains

franchissent allègrement, sans trop se soucier de la circulation.



Cela a au moins le mérite de développer le vivre ensemble tamponnais : quand on est capable de garder son calme sur la route dans de telles conditions, on peut dire que le vivre ensemble se porte bien. FJ Lu 97 fois





