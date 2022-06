Revenir à la Rubrique SAINT PIERRE Circulations et stationnements modifiés

Pour permettre le bon déroulement d'un tournage cinématographique, organisé par la société Terence Films, il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement. Du lundi 06 juin 2022 à partir de 06h00 jusqu'au vendredi 10 juin 2022 à 19h00 le stationnement indiqué sur le parking situé rue Rodier est réservé aux organisateurs.

Le mercredi 08 juin 2022 de 09h00 à 14h00, la circulation est interrompue par intermittence dans la ruelle de la Plaine et la rue Augustin Archambaud La société Terence Films est autorisée à occuper le domaine public selon les modalités suivantes : Du mardi 07 juin 2022 à partir de 06h00 jusqu'au vendredi 10 juin 2022 à 19h00 sur le parking situé rue Désiré Barquisseau

Le mercredi 08 juin 2022 de 09h00 à 14h00 dans la ruelle de la Plaine, la rue Rodier et la rue Augustin Archambaud La société Terence Films est autorisée à occuper le domaine public selon les modalités suivantes :





