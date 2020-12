Circulation très compliquée ce matin du Nord vers l'Ouest

Alors que la route du littoral est partiellement basculée depuis hier, les automobilistes doivent s'armer de patience ce mercredi matin.



En direction de l'Ouest, le Lancastel est particulièrement chargé. "On a 11 km d'embouteillages, ça commence au niveau du Chaudron jusqu'à la Grande Chaloupe", indique le CRGT à 8h30. Côté boulevard Sud, le pont Vinh San est particulièrement chargé et la tranchée mazagran-dorée est embouteillée dans les deux sens de circulation.



Dans l'autre sens, 1 km de bouchon est enregistré, au niveau de la Ravine des Lataniers.



À 8h30, la gestion était toujours en cours pour affecter deux voies vers l'Ouest et une vers le Nord.