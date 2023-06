Circulation réglementée sur la RD12 ce vendredi 16 Juin

Dans le cadre du pèlerinage diocésain du Sacré-Coeur, la Ville de Saint-Leu informe les riverains et les automobilistes que la circulation sera réglementée dans le secteur des Colimaçons le vendredi 16 Juin.



De 7h30 à 17h, la RD12 sera fermée à la circulation à hauteur de la rue LON MON POY Joseph jusqu’à l’intersection CD 13.

Une déviation sera mise en place par la rue Roland Garros (RD13) et le chemin Surprise (RD 130). Les rues adjacentes de la RD12 seront en itinéraires bis.



A noter également que ce vendredi 16 juin, le parking du cimetière sera interdit à la circulation et au stationnement de 6h à 17h.