Circulation réglementée à l’Hermitage-les-Bains

Afin de permettre le bon déroulement des travaux de l’opération “Frange Boisée”, la circulation et le stationnement seront modifiés sur le chemin du littoral, portion comprise entre le restaurant Chez Go et l’allée des îles Éparses, à l’Hermitage-les-Bains, du lundi 28 mars au lundi 11 avril 2022. (Photo d’illustration) Par Ville de Saint-Paul - Publié le Vendredi 25 Mars 2022 à 18:16





La circulation et le stationnement seront interdits uniquement quatre jours, hors week-end et vacances, le lundi 28 et le mardi 29 mars et le lundi 4 avril et le mardi 5 avril, de 7 heures à 16 heures. La Ville de Saint-Paul prend un arrêté municipal à cet effet.