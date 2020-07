Circulation réglementée à Saint-Paul

La circulation sera réglementée ce samedi 4 juillet 2020 sur le site du gymnase Antoine-Soubou afin de permettre le bon déroulement de la première séance du Conseil Municipal de Saint-Paul (élection du Maire et des Adjoints).La circulation et le stationnement seront réglementés de 6 à 12 heures selon les mesures suivantes :Fermeture du parking devant le collège Antoine-SoubouFermeture du parking situé entre le terrain de tennis et la médiathèqueLa circulation et le stationnement seront interdits sur la voie de jonction au niveau des parkings du tennis et de la médiathèque situés entre les rues Marius-et-Ary-Leblond et le boulevard du front de mer.Retrouvez ici l’arrêté municipal pris par la Ville de Saint-Paul.