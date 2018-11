Circulation interdite provisoirement au Cap La Houssaye cette semaine

Une décision prise afin de permettre des travaux de purges de la falaise et de réparation des filets sur la Route nationale 1A (RN1A) dans le secteur du Cap La Houssaye.



Une déviation sera mise en place dans les deux sens par la Route Départementale 10, Route du Théâtre, puis par la Route Nationale 1, Route des Tamarins.



Pour les usagers interdits de circuler sur la route des Tamarins (piétons, cycles et cyclomoteurs), la circulation sera possible au niveau du chantier par un aménagement sécurisé.