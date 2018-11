Circulation interdite cette semaine au Cap La Houssaye de 8h30 à 16 heures

Afin de permettre des travaux de réparation des filets et de purges de la falaise sur la Route Nationale 1 A à Saint Paul, secteur Cap La Houssaye, la circulation sera interdite dans les deux sens entre le cimetière marin et Boucan Canot de 8h30 à 16 heures du lundi 5 au vendredi 9 novembre 2018.



Une déviation sera mise en place dans les deux sens par la Route Départementale 10 Route du Théâtre puis par la Route Nationale 1 Route des Tamarins. Pour les usagers interdits de circuler sur la route des Tamarins (piétons, cycles et cyclomoteurs), la circulation sera possible au niveau du chantier par un aménagement sécurisé.