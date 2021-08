A la Une . Circulation inter-files : Nouvelle expérimentation, La Réunion exclue du dispositif

La circulation inter-files demeure un sujet crucial pour les deux-roues motorisés. En effet, suite à la dernière expérimentation qui n'avait pas retenu la remontée des motards entre les voitures, l'Etat avait promis de relancer une expérimentation suite à la colère des associations de motards. C'est désormais chose faite. La nouvelle expérimentation débute ce lundi 2 aout 2021 dans 21 département de France. Cependant l'expérimentation sera uniquement hexagonale. Les départements d'Outre-mer n'ont en effet pas été retenus. Par Regis Labrousse - Publié le Lundi 2 Août 2021 à 15:52

À partir du lundi 2 aout 2021 et durant trois ans, la circulation inter-files sera de nouveau autorisée, à titre expérimental, pour les deux-roues et trois-roues motorisés circulant sur les autoroutes et les voies rapides, lorsque le trafic y est dense, dans 21 départements, indique un arrêté venu du ministère de l’Intérieur.



La circulation entre deux files pour les deux roues motorisés dans le même sens est toutefois soumise à des conditions, au nombre de 9 :



- La pratique est autorisée sur les autoroutes et les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central et dotées d’au moins deux voies chacune, où la vitesse maximale autorisée est supérieure ou égale à 70 km/h.



- La circulation entre les files de véhicules à l’arrêt ou roulant à une vitesse très réduite se pratique sur les deux voies, ayant le même sens de circulation, les plus à gauche d’une chaussée.



- L’espace latéral entre les véhicules circulant sur les deux voies les plus à gauche d’une chaussée doit être suffisant.



- La circulation inter-files se pratique à une vitesse de 50 km/h au maximum, avec un différentiel de 30km/h par rapport aux autres véhicules.



- Aucune des voies de circulation sur la chaussée n’est en travaux ou couverte de neige ou de verglas.



- Avant de circuler en inter-files, le conducteur avertit de son intention.



- Les deux ou trois-roues motorisés ne doivent pas forcer le passage.



- Il est interdit à un véhicule en inter-files de dépasser un autre véhicule en inter-files.



- Lorsque le trafic se fluidifie et que les véhicules circulent à plus de 50 km/h sur au moins l’une des deux files, les deux ou trois-roues motorisés doivent reprendre leur place dans les voies.



Une première expérimentation avait eu lieu de 2016 à 2021, avec des résultats mitigés. Cependant, il avait été noté des effets positifs comme l'amélioration générale du respect des vitesses par les deux-roues en inter-files. Cette nouvelle expérimentation permettra "l'étude de nouvelles conditions de la pratique sur un périmètre géographique élargi".



Contactée, la coordonnatrice de l'antenne Réunion de la Fédération Française des Motards en Colère (FFMC) indique que Ka Réunion n'a pas été choisie en raison "de la difficulté de la mise en place du comptage et du coût qu'engendrerait une délocalisation dans les Outres mer". Toutefois, l'antenne Réunion de la FFMC avait demandé que notre 'île soit intégrée au dispositif.



Les huit départements d’Île de France, la métropole lyonnaise, les Bouches du Rhône, la Drome, la Haute Garonne, la Gironde, l'Hérault, l'Isère, la Loire-Atlantique, le Nord, les Pyrénées Orientales, le Rhône, le Var, le Vaucluse et les Alpes Maritimes sont concernés par l'expérimentation.



En résumé, les scooters et les motos ont l’interdiction de circuler entre les files de voitures dans les embouteillages sur le territoire national à l'exception des 21 départements sus nommés. La réglementation prévoit de sanctionner ce comportement par le retrait de 3 points et 135 euros d'amende.





