Circulation hétérogène du virus: Le plan sera "adapté aux réalités de terrain"

"La circulation du virus n'est pas uniforme dans le pays", a rappelé Edouard Philippe ce mardi lors de la présentation du plan de déconfinement aux députés. Alors que certaines régions ont été durement touchées et connaissent toujours, après six semaines de confinement, un nombre quotidien significatif de nouveaux cas, "dans d'autres, le virus est quasiment absent", a-t-il rappelé.



Une circulation du virus hétérogène qui "crée de fait des différences entre les territoires". Et qui pourra engendrer des différences dans la mise en œuvre du déconfinement. "Pour tous ceux qui, comme moi, croient au bon sens, [il est ] nécessaire de prendre en compte ces différences dans la façon dont le confinement doit être organisé", a-t-il en effet exprimé, alors que les départements seront classés avec des codes couleurs allant du vert au rouge.



Avec le coordonnateur interministériel Jean Castex, le chef de l'exécutif rencontrera dès demain les associations d'élus locaux et les préfets. Puis, jeudi, les partenaires sociaux, "pour engager ce travail de concertation et d'adaptation du plan aux réalités de terrain". "Vivre avec le virus, agir progressivement, adapter localement. Voilà les trois principes de notre stratégie nationale", a résumé Edouard Philippe.



Alors que notre île ne compte pour l'heure "que" 418 cas et aucun décès, reste à voir l'application qui sera décidée pour notre territoire.