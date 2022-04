A la Une . Circulation difficile ce mercredi matin

Alors que le soleil se lève à peine, les bouchons sont déjà bien en place dans plusieurs secteurs de l’île, notamment en raison des intempéries. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 6 Avril 2022 à 06:46

Il n’est pas encore 7h, mais les bouchons répondent déjà présents. À Saint-Denis, en raison du basculement de la route du littoral, la circulation est chargée sur le boulevard Lancastel et le boulevard Sud. Ce dernier compte 4 km de bouchons.



À Saint-Paul, les bouchons répondent toujours présents avec également 4 à 5 km déjà enregistrés en direction du Nord.



Enfin, la pluie dans le Nord et l’Est causent de nombreux ralentissements, notamment sur la route de Salazie. De nombreux radiers sont inondés.



Pour rappel, des éboulis ont entraîné la fermeture de la RN5 route de Cilaos et de la RD13 à Saint-Leu.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur