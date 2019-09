Circulation de la Dengue: St-Pierre et St-Leu sont les communes les plus touchées

Malgré la baisse du nombre de cas, 13 communes sont toujours concernées par une circulation active du virus. Saint-Pierre et Saint-Leu sont les communes les plus touchées. La circulation hivernale est à présent comparable à celle de 2018.



La protection individuelle : une mesure de prévention prioritaire



Connaitre et appliquer, à titre personnel, les mesures de prévention pour lutter contre le virus de la dengue, reste de loin, le moyen le plus efficace pour éviter de contracter la maladie et de la transmettre à son entourage.



Il est très fortement recommandé de porter des vêtements clairs et couvrants (manches longues, pantalons, chaussures fermées) pour se protéger, surtout le matin et le soir. Ces vêtements peuvent également être imprégnés par spray ou trempage dans une solution insecticide (perméthrine).



Ces mesures de prévention ne doivent être envisagées qu’en complément des autres mesures de protection collective telles que :



- Eliminer et jeter tout ce qui peut contenir de l’eau car les moustiques se multiplient en pondant leurs œufs dans les récipients et objets contenant de l’eau. Pour lutter contre la prolifération des moustiques, il faut supprimer ces gîtes larvaires, ou les vider chaque semaine.



- Consulter un médecin en cas de symptômes. Les symptômes qui doivent conduire à consulter son médecin sont :

- une forte fièvre

- des maux de tête

- des douleurs musculaires et/ou articulaires, une sensation de grande fatigue.



Il est important de rappeler qu'une personne malade peut contaminer des moustiques pendant une semaine à partir de l’apparition des symptômes.