Circulation compliquée : Le point sur les embouteillages à 8h

La circulation est compliquée ce mercredi matin. La route du littoral est encore basculée (au moins jusqu'à midi) et une gestion est en cours pour affecter deux voies vers l'Ouest et une vers le Nord.



Peu avant 8 heures, les embouteillages en direction du Nord commencent au niveau de l'échangeur de La Possession et s'étendent sur 1 km, avant de reprendre de la Pointe du Gouffre jusqu'à Saint-Denis (soit environ 5,5 km de bouchons). Dans l'autre sens, les embouteillages vont jusqu'aux Potences, ils s'étendent sur environ 5 km depuis le Barachois, idem depuis la tranchée couverte du Boulevard Sud.



Dans l'Ouest, les embouteillages démarrent au niveau du Viaduc du Bernica, jusqu'à Savannah, soit environ 5 km.



Côté Sud, des bouchons se font ressentir entre le pont de la Rivière Saint-Etienne et le Gol en direction de Saint-Pierre, soit 3 km environ.