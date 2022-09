A la Une . Circulation : Mardi noir dans l’Est

Des travaux entre les Cafés et la rivière Sainte-Marie provoquent un embouteillage monstre dans l’Est. Près de 30 km de bouchons sont enregistrés. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 20 Septembre 2022 à 07:27

C’est la galère pour les habitants de l’Est. Des travaux sur la voie de basculement au niveau de la rivière Sainte-Marie et les Cafés provoquent un important embouteillage. Les travaux devaient se terminer à 5h, mais du retard a repoussé la fin à 6h, générant des bouchons avec les premiers automobilistes. Selon le CRGT, ceux-ci remontent jusqu’à Saint-André en direction du nord. Cela représente près de 30 km vers 8h du matin.



