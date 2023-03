A la Une . Circulation : D'importants embouteillages à Saint-Paul et sur la NRL

La circulation semble compliquée dans l’Ouest et le Nord de l’île ce lundi matin. Si vous êtes sur les routes, prudence et patience. En effet, un premier gros bouchons est à signaler à Cambaie dans le sens Sud/Nord, et un autre sur le viaduc de la NRL, toujours dans le même sens. La route du littoral reste toujours basculée. Par La rédaction - Publié le Lundi 13 Mars 2023 à 06:33