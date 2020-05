A la Une . Circuits courts et commerce équitable : L'AMAPéi de la Rivière St-Louis prépare demain Par Prisca Bigot - Publié le Jeudi 14 Mai 2020 à 09:29 | Lu 599 fois

Ces deux mois de confinement ont révélé la difficulté mais surtout la volonté des consommateurs de se fournir en produits frais de proximité. Il y a eu un avant, un pendant et il y aura un après confinement. Et c’est justement au coeur de cette crise sanitaire qu’un nouveau projet d’AMAPéi a vu le jour à la Rivière St-Louis sous l’impulsion de l’association Homme et Environnement Réunion.



À l’instar de la vingtaine de structures soutenues par le Conseil Départemental disséminées sur l’île, l’AMAPéi de la Rivière St-Louis a pour objectif de favoriser les circuits courts entre producteurs et consommateurs locaux dans une démarche éco-responsable du territoire. "La charte internationale du commerce équitable constitue notre base", explique Sylvain Courdil, coordinateur et membre de l’association Homme et Environnement Réunion. "Il y a un mois, nous avons lancé un appel sur Facebook. Aujourd’hui nous en sommes à 165 membres dont 36 actifs". L’association travaille actuellement à créer une filière, en autres, de composition et livraison de panier de produits frais et artisanaux : fruits et légumes, pains, pâtisseries, volailles et miel bio, tisanes, épices, sirops, fruits secs, aromathérapie…Le travail d’artisans et producteurs de la commune ou des environs est ainsi recensé et sera bientôt proposé dans le catalogue de l’association.



Mais l’AMAPéi de La Rivière veut aller plus loin dans son soutien à l’agriculture éco-responsable et va créer prochainement un groupement professionnel "ETIK", commerce équitable et biodiversité à La Réunion. L’objectif est de fédérer et accompagner les producteurs mains aussi "de vendre les compétences des membres". Formation en permaculture, en techniques agricoles, en gestion et communication ou encore ateliers de fabrication de produits ménagers et d’hygiène…Dans son projet, l’AMAPéi est soutenue par des experts-comptables, un bureau d’études, Qualitropic et la Région.



Le projet devrait être lancé officiellement le 6 juin prochain. "Le groupement a pour finalité après deux ans de gestion éthique d’obtenir un label international de commerce équitable et de créer une coopérative", espère Sylvain Courdil.



En attendant, à l’occasion de la Quinzaine du commerce équitable, via "Endémie Péi",l’AMAPéi de La Rivière se mobilise et organise des ateliers d’échange entre producteurs et consom‘acteurs du 11 au 23 mai. Travail de co-construction, de structuration et de valorisation des produits des petits producteurs et artisans à l'œuvre mais pas seulement. "Le projet prend en compte l’interdépendance de tous les phénomènes liés au développement durable". L’AMAPéi de la Rivière St-Louis se penche donc également sur la sauvegarde des liens inter-générationels et le maintien de la solidarité.



