Circuitcourt.re, une plateforme pour faciliter le lien entre producteurs et consommateurs

La terrible crise sanitaire que nous traversons a au moins le mérite de nous permettre de repenser nos modes de consommation. Mais pas toujours facile de trouver à qui s'adresser lorsqu'on veut privilégier les circuits-courts.Pour faciliter la mise en lien, l'association les Rencontres Alternatives (en partenariat avec Communecter), a créé une sorte d'annuaire : www.circuitcourt.re . Une plateforme lancée le 24 février dernier, bien avant le confinement, qui référence les Amap (distribution de paniers de fruits et légumes), les initiatives de jardins de partagés, les épicerie en vrac, les producteurs faisant de la vente directe sur leur exploitation, ainsi que les lieux collaboratifs.Comment ça marche ? Les producteurs ou commerçants qui veulent y figurer remplissent un questionnaire. "Quand le projet sera un peu plus développé nous mettrons en place une charte et un comité de sélection", indique l'association. Pour les consommateurs, une carte permet de visualiser où se trouvent les initiatives, de trier par catégorie et de trouver les contacts nécessaires.La page Facebook : https://www.facebook.com/circuitcourt.re/