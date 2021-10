Circé - Partons ensemble à la (re)découverte du Piton Montvert à St-Pierre

Culminant à plus de 630 mètres d’altitude, le Piton Montvert se caractérise par sa forme originale de croissant et représente une curiosité intéressante de la commune de Saint-Pierre.



Situé sur les pentes sud-ouest du massif du Piton de la Fournaise, ce mont est le vestige d’un ancien cratère datant de plus de 30.000 ans. Ses pentes douces dominent une plaine verdoyante où faune et flore se côtoient encore aujourd’hui de manière harmonieuse. Un havre de paix, un "poumon vert", offrant aux curieux des orchidées endémiques de toutes sortes, au contour d’un sentier, lovées dans une nature aux multitudes nuances de vert.



A l’origine, cet espace a séduit deux grands hommes amoureux de la Réunion et visionnaires, M. Joel Dupont, naturaliste, et M. Jean-Claude Girard, alors de la CIRAD, qui ont souhaité rendre l’ensemble de ce paysage perdurable pour les générations actuelles et futures.



Le projet d'espace Boisé Classé (EBC) de ce site aux particularités certaines -à quelques km seulement de la station portuaire et de la grande ville- porté avec détermination par la SREPEN, a été présenté à Elie Hoarau, alors maire de de la commune de St-Pierre (1983-2001) qui décidait aussitôt de l’inscrire au PLU afin que ces espaces boisés soient conservés et protégés. Cette inscription, tout en protégeant les parcelles, permettait néanmoins d'accueillir des opérations de structures à la condition ultime que ces dernières ne compromettent pas la conservation, la protection, ou la plantation des boisements. Il s’agit donc d’une procédure assez souple tout en étant suffisamment contraignante.



Par la suite, toujours en liaison avec la SREPEN, cet espace devint propriété du Département de la Réunion qui le classa en qualité d’Espaces Naturels Sensibles (ENS) suite à la loi du 18 juillet 1985. Cette compétence est pour l’institution un levier important permettant de répondre à de nombreux enjeux. L’urbanisation croissante, la préservation des paysages et de la biodiversité, la demande sociale d’accès à des espaces naturels pour y pratiquer des loisirs et l’éducation à l’environnement peuvent ainsi trouver des réponses.



Également Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, floristique et faunistique (ZNIEFF°, le Piton Montvert bénéficie d’une protection forte du point de vue législatif.



On peut y trouver des espèces endémiques de bois de couleurs et de fleurs tout en se baladant paisiblement sur des sentiers accueillants. Tandis que le vert de la nature répond au bleu de l’océan… Un petit résumé de l’Ile intense au fond.



Alors visiteurs d’un jour respectueux de la qualité de cette richesse du Piton Montvert prenez le temps, en famille de regarder tout autour de vous, de vous inspirer de ces beautés naturelles. Laissez vagabonder votre esprit et revenez chez-vous la tête remplie de tous ces petits bonheurs offerts par notre Mère Nature, le temps d’une rencontre avec l'un des trésors du sud de notre belle île.