Circé - Où est Dieu ?

Je crois en un Dieu Unique présent dans toutes les beautés qui nous sont offertes, tous les petits bonheurs du quotidien, les joies, les événements que l’on ne peut expliquer et que l’on appelle communément Destin. Cette interprétation spirituelle et cosmique de l’Etre me réserve parfois… des rencontres inattendues.



Pourtant combien de fois me suis-je révolté contre les phrases du Saint Père, et de ses illustres prédécesseurs, sur des questions aussi cruciales aujourd’hui que l’avortement et le port du préservatif. Comment dans les pays en sous-développement marqués par le sort des populations entières de pauvreté, d’extrême misère physique, opprimés par des dirigeants avides de pouvoirs et de domination, l’Eglise n’élève pas la voix ? Pourquoi ne dénonce-t-elle pas l’absence de politique nataliste et d’abus de pouvoirs sur ces continents ? Pourquoi doit-on souffrir devant notre impuissance pour cet enfant innocent dont l’image a fait le tour du monde, famélique atteint du sida en Afrique ? Où est Dieu là où la rage aveugle l’homme contre son prochain, tuant femmes et enfants dans des guerres fratricides ? Où est Dieu quand un père et une mère sont endeuillés par la mort de leur enfant, leur chair et leur sang ?



Mon ignorance et cette révolte qui me tord les entrailles à me faire mal… Où est Dieu ? N’est-il pas amour, dans les religions, comme l'apprennent les petits catholiques au catéchisme ou quand on prie la triple communion (Dieu, Jésus Christ et l’Esprit saint) et lorsqu'on reçoit l’eucharistie ? Ne sommes-nous pas aujourd’hui, d’après les dernières statistiques, plus de 1,3 milliards de baptisés sur Terre, alors que le catholicisme est de loin la première confession chrétienne dans le monde ?



J’en était là de mes questionnements quand j’ai rencontré par hasard à une terrasse un homme d’un âge certain, le regard pétillant, le verbe facile… M. Guy Morlas, ancien directeur du Planning familial à la Réunion, aujourd’hui à la retraite et féru de spiritualité et de questions religieuses. Mais est-ce un hasard ? Albert Einstein n’a-t-il pas dit cette phrase célèbre : "Le hasard, c’est Dieu qui se promène incognito" ?



Passionné, cet esthète et ancien médecin généraliste m’a accordé son attention le temps d’un café pris sur le pouce et m’a apporté le début d’une réflexion sur mes interrogations intérieures.



Revenons d’abord aux origines même du mot "catholique", qui selon mes recherches, vient du grec "katholicos" qui signifie universel. Dans la littérature latine ensuite le grec n’est pas traduit par son équivalent "universalis" mais directement translittérée en "catholicus".



Ainsi le catholicisme renvoie aux origines même du christianisme et au symbole de Nicé et entend se situer dans la continuité d’une tradition binaires de recherche d’unité et d’universalité.



Or cette notion d’universalité est le socle même de cette recherche. L’homme fait partie d’un Tout spirituel qui dépasse son enveloppe charnelle pour atteindre l’âme, le submerge, et l’habite par son essence divine. Ainsi, le caractère universel de l’Eglise comprend tous les chrétiens du monde et a pour mission d’enseigner "toutes les nations" (Matthieu 28,19).



Donc, par un trop grand raccourci et l’on me pardonnera, Dieu n’est pas affaire de l’homme et n’intervient pas dans ses constats alarmants cités plus haut dans l’article. Il est Force divine et élève l’esprit justement de l’Ignorant (dans le sens littéral du terme et non péjoratif). Il invite au contraire au partage des valeurs trilogiques d’amour, de tolérance et de fraternité.



Il semblerait donc absurde de questionner Dieu sur les réalités humaines telles que les problèmes de mal-nutrition ou de guerres par exemple. Des éminents philosophes, grands penseurs, hommes de foi… ont longuement disserté et parfois se sont opposés et je ne prétends aucunement avoir un début de connaissances et de sagesse. Bien au contraire, il faut comprendre ma démarche comme celle d’un simple mortel qui tente de comprendre et aspire, humblement, à débuter un chemin ardu et long d’initiation à la spiritualité. Je suis conscient qu’il me faudrait mille vies pour en faire le tour… J’ai eu la chance de croiser la route de cet insatiable passionné qu’est M. Guy Morlas et il me tarde de partager de nouveau un petit café avec cet homme qui sait dire les choses simplement et de manière charmante en synthétisant ses nombreuses lectures et en les faisant partager à ceux pour qui l’absurde n’est pas une fatalité mais amènent à s’interroger.



Je conclurai par cette note positive de Charlie Chaplin qui je pense mettra tout le monde d’accord sur un point : "La vie est une pièce de théâtre sans répétitions. Alors chantez, pleurez, danser, riez et vivez avant que le rideau ne se ferme et que la pièce se termine sans applaudissements".