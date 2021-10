A la Une . Circé - Les conseils -pleins de bon sens- de Margherite Yourcenar pour bien éduquer nos enfants

Par Circé - Publié le Samedi 9 Octobre 2021 à 17:54



"Je condamne l'ignorance qui règne en ce moment dans les démocraties aussi bien que dans les régimes totalitaires. Cette ignorance est si forte, souvent si totale, qu'on la dirait voulu par le système, sinon par le régime.



J'ai souvent réfléchi à ce que pourrait être l'éducation de l'enfant. Je pense qu'il faudrait des études de base, très simples, où l'enfant apprendrait qu'il existe au sein de l'univers, sur une planète dont il devra plus tard ménager les ressources, qu'il dépend de l'air, de l'eau, de tous les êtres vivants, et que la moindre erreur ou la moindre violence risque de tout détruire.



Il apprendrait que les hommes se sont entretués dans des guerres qui n'ont jamais fait que produire d'autres guerres, et que chaque pays arrange son histoire, mensongèrement, de façon à flatter son orgueil.



On lui apprendrait assez du passé pour qu'il se sente relié aux hommes qui l'ont précédé, pour qu'il les admire là où ils méritent de l'être, sans s'en faire des idoles, non plus du présent ou d'un hypothétique avenir.



On essaierait de le familiariser à la fois avec des livres et les choses ; il saurait le nom des plantes, ils connaîtrait les animaux sans se livrer aux hideuses vivisections imposées aux enfants et aux très jeunes adolescents sous prétexte de biologie; il apprendrait à donner les premiers soins aux blessés; son éducation sexuelle comprendrait la présence à un accouchement, son éducation mentale la vue des grands malades et des morts.



On lui donnerait aussi les simples notions de morale sans laquelle la vie en société est impossible, instruction que les écoles élémentaires et moyennes n'osent plus donner à ce pays.



En matière de religion, on ne lui imposerait aucune pratique ou aucun dogme, mais on lui dirait quelque chose de toutes les grandes religions du monde, et surtout de celle du pays où il se trouve, pour éveiller en lui le respect et détruire d'avance de honteux préjugés.



On lui apprendrait à aimer le travail quand le travail est utile, et à ne pas se laisser prendre à l'imposture publicitaire, en commençant par celles qui lui vante des friandises plus ou moins frelatées, en lui préparant des caries et des diabètes futurs.



Il y a certainement un moyen de parler aux enfants de choses véritablement importantes plus tôt qu'on ne le fait".

Marguerite Yourcenar

Ecrivaine française

(1903-1987)

Je relisais cet extrait d'écriture de Marguerite Yourcenar en 1980 et je faisais le parallèle avec les programmes politiques présentés actuellement pour la Présidentielle de la France. Si Marguerite Yourcenar se présentait en 2022, elle aurait été largement élue. Je souhaite donc partager cette lecture qui nous concerne tous, en premier lieu en qualité de parent, mais également de citoyen de la République.Ecrivaine française(1903-1987)