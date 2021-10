Circé - Cette Dame, c'est ma maman

Cette Dame est moins connue que son époux, pourtant pour nous, c’est le pilier de la famille. Sans elle, à ses côtés, cet homme aimé n’aurait jamais pu faire carrière en politique. Sans elle, à nos côtés, nous n’aurions jamais su ce qu’étaient les valeurs du mot Famille.



Elle n’aime pas les familiarités, sournoiseries, hypocrisies. Elle préfère le parler franc et direct. Alors ceux qui ne la connaissent pas, la jugent froide… Elle qui assume un tempérament volcanique derrière un visage serein.



Elle donnerait son âme pour ses enfants. Généreuse, optimiste, courageuse et combative, elle est de toute mes batailles, de toutes mes joies, de toutes mes déchirures parfois.



Son regard bleu océan, hérité de son père, brillent de fierté et se voilent d’émotions face à la réussite de ses sept petits-enfants de manière toujours pudique.



Elle, une femme effacée, devant la popularité de son mari… JAMAIS.



Elle, une femme soumise, au verdict familial… JAMAIS.



Elle est tout simplement au-dessus de la mêlée.



Elle est plus sensible aux caresses des petites mains, aux baisers des plus grands, aux faiblesses des plus anciens…



Elle est présente, son autorité ne se discute pas. Son ascendant charismatique accomplit les plus grands, grandit les plus faibles… Elle porte sur ses épaules rondes empathie et compassion.



Elle est AMOUR.



C’est pourquoi toujours je lui rends hommage, je veux voir étinceler ses prunelles, arrondir son sourire, allonger encore sa silhouette de femme de Gauguin… à perpétuité.



Cette dame c’est MAMAN