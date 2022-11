A la Une . Cirad : Un mouvement de grève comme cadeau d’anniversaire

Le Cirad de La Réunion célèbre ses 60 ans ce jeudi. Hasard du calendrier, c’est ce même jour qu’est lancé un mouvement de grève au plan national, voire international. Les salariés revendiquent une hausse de salaires bien plus conséquente que ce que propose la direction. La grille salariale démarre bien en-dessous du SMIC. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 17 Novembre 2022 à 14:15

La table contenant des jus de fruits et des viennoiseries à l’entrée du Cirad ne sont pas là pour accueillir les élèves venus pour la journée portes ouvertes. Le centre de recherche agronomique célèbre ses 60 ans ce jeudi mais l’ambiance est loin d’être à la fête pour les salariés.



À l’instar de leurs collègues de métropole et ceux déployés à travers le monde, le personnel s’est mis en grève pour une revalorisation salariale. Un désaccord entre la direction et les représentants du personnel lors des négociations annuelles obligatoires (NAO) a abouti à cette grogne sociale.



"L’inflation est évaluée en octobre 2022 à 6,2% en glissement annuel et la direction, lors des NAO, a proposé 2,15% d’augmentation de la valeur du point qui est la base de salaire. L’intersyndicale, avec l’appui des salariés, a proposé différentes actions dont une pétition pour une revalorisation de tous les salaires de 60 points et un plan pluriannuel de remise à jour des grilles salariales pour que le plus bas salaire soit au niveau du SMIC", explique le Dr Frédéric Chiroleu, délégué syndical UNARED/CFE-CGC.

Diplômes et expériences ne préservent pas de la précarité



Concrètement, les grévistes exigent une revalorisation de 380 € brut mensuels pour tous. Si la demande semble importante, c’est parce que de nombreuses catégories salariales sont en-dessous du SMIC. Un jeune cadre scientifique recruté au Cirad, en métropole ou dans les DROM, à la sortie de son doctorat (Bac +8) touche autour de 2000 € nets mensuels (+ 60 % au-dessus du SMIC). Un technicien recruté sans expérience (Bac +2) touche environ 1397 € nets mensuels (+7 % au-dessus du SMIC). Il y a 20 ans, ils auraient été recrutés respectivement à + 108 % et à + 39 % au-dessus du SMIC.



"C’est devenu tellement bas que même les techniciens ne sont plus intéressés. Le Cirad a du mal à embaucher, car ce n’est plus attractif", souligne Emmanuelle Chapier, déléguée syndicale de la CGT. Le centre de recherche doit en plus composer avec la fonction publique où les salaires sont 53% supérieurs.



"Le début de la grille est à 923 euros brut, ce qui est illégal. C’est pour cela que les gens sont embauchés sur la grille au-dessus de leur compétence pour que leur salaire soit un minimum au-dessus du SMIC. Donc on a des gens qui sont là depuis longtemps avec de l’expérience et qui voient des nouveaux embauchés au même niveau pour avoir un salaire au-dessus du SMIC. On marche sur la tête", indique Frédéric Chiroleu.



"Quelqu’un qui a 10 ans de boîte va voir celui qui vient d’être embauché le rattraper rapidement. Cela crée un déséquilibre car celui qui a 10 ans d’expérience, c’est comme si ça ne valait rien et qu’il était jeune et sans expérience. Ce n’est pas logique", ajoute Emmanuelle Chapier. En conséquence, de nombreux employés ne voient pas d’évolution possible et préfèrent quitter le navire pour voir si l’herbe est plus verte ailleurs. "L’ambiance est morose", conclut le délégué syndical.



