A la Une .. Cinquième édition du concours de la correspondance - semaine 2

Par ​G. Aho – Présidente de l’A.P.P.E.L. - Publié le Dimanche 5 Décembre 2021 à 07:41





Afin de mieux appréhender ce personnage historique, un livre est à lire, un site est à découvrir.



En 1841, Charles Baudelaire est de passage à Bourbon pendant une quarantaine de jours. Il a 20 ans. Son beau-père (le nouveau mari de sa mère) le Général Aupick l’a envoyé manu-militari pour Calcutta en raison de sa « jeunesse scandaleuse et dissolue » à Paris.



Son parcours et son séjour jusqu’à Bourbon (puisque c’est là que Charles Baudelaire décide de faire demi-tour) ont été imaginé par Mario Serviable dans l’ouvrage « Bordeaux, la nuit » (bien dommage que la parution s’est faite d’une manière confidentielle !). Au fil des pages, l’auteur croise le parcours du futur poète lié aux pages de l’Histoire de La Réunion : les lettres que Baudelaire écrit à sa mère, d’autres correspondances fictives nous ramènent à Bourbon en l’année 1841. Un ouvrage fictif et réel à la fois, inédit, curieux, rempli d’anecdotes, des faits, des gestes de Baudelaire et des personnages d’antan.



Autre support à découvrir : un site est à consulter sur la toile. A propos du long périple de l’auteur « les fleurs du mal » voici le lien : Le bateau fou de Baudelaire jusqu'à La Réunion – 7 Lames la Mer. La journaliste-écrivaine, Nathalie Valentine Legros revient avec une documentation précieuse et précise sur le séjour du poète. Un long article dans lequel des recherches effectuées se rapportent à des écrits de l’époque. Illustré et complété d’extraits des écrits de Charles Baudelaire, ce document incontournable enrichira certainement votre contribution scripturale. Il est à consulter avant de vous lancer dans la lettre à l’invité de cette édition.



Charles Baudelaire, poète sensible à l’âme féminine est le destinataire de la cinquième édition de notre concours de la correspondance.



À l’automne de sa vie Charles Baudelaire nous interpelle :



De ce lointain séjour à Bourbon, je garde le souvenir de Dorothée, la belle affranchie « obligée d’entasser piastre sur piastre pour racheter sa petite sœur » ? Et la dame créole aux charmes ignorés ? Et la Malbaraise « grands yeux de velours ». Que sont-elles devenues ? Comment vivent les femmes aujourd’hui là-bas « au pays parfumé que le soleil caresse ? »



Bonne semaine à tous et à bientôt. Le concours de la correspondance entame sa cinquième édition avec comme invité : Charles Baudelaire. Le règlement est à lire sur notre site http://aparmedia.wixsite.com/appel Afin de mieux appréhender ce personnage historique, un livre est à lire, un site est à découvrir.En 1841, Charles Baudelaire est de passage à Bourbon pendant une quarantaine de jours. Il a 20 ans. Son beau-père (le nouveau mari de sa mère) le Général Aupick l’a envoyé manu-militari pour Calcutta en raison de sa « jeunesse scandaleuse et dissolue » à Paris.Son parcours et son séjour jusqu’à Bourbon (puisque c’est là que Charles Baudelaire décide de faire demi-tour) ont été imaginé par Mario Serviable dans l’ouvrage « Bordeaux, la nuit » (bien dommage que la parution s’est faite d’une manière confidentielle !). Au fil des pages, l’auteur croise le parcours du futur poète lié aux pages de l’Histoire de La Réunion : les lettres que Baudelaire écrit à sa mère, d’autres correspondances fictives nous ramènent à Bourbon en l’année 1841. Un ouvrage fictif et réel à la fois, inédit, curieux, rempli d’anecdotes, des faits, des gestes de Baudelaire et des personnages d’antan.Autre support à découvrir : un site est à consulter sur la toile. A propos du long périple de l’auteur « les fleurs du mal » voici le lien : Le bateau fou de Baudelaire jusqu'à La Réunion – 7 Lames la Mer. La journaliste-écrivaine, Nathalie Valentine Legros revient avec une documentation précieuse et précise sur le séjour du poète. Un long article dans lequel des recherches effectuées se rapportent à des écrits de l’époque. Illustré et complété d’extraits des écrits de Charles Baudelaire, ce document incontournable enrichira certainement votre contribution scripturale. Il est à consulter avant de vous lancer dans la lettre à l’invité de cette édition.Charles Baudelaire, poète sensible à l’âme féminine est le destinataire de la cinquième édition de notre concours de la correspondance.À l’automne de sa vie Charles Baudelaire nous interpelle :De ce lointain séjour à Bourbon, je garde le souvenir de Dorothée, la belle affranchie « obligée d’entasser piastre sur piastre pour racheter sa petite sœur » ? Et la dame créole aux charmes ignorés ? Et la Malbaraise « grands yeux de velours ». Que sont-elles devenues ? Comment vivent les femmes aujourd’hui là-bas « au pays parfumé que le soleil caresse ? »Bonne semaine à tous et à bientôt.