Cinquième édition du concours de la correspondance : Semaine 12

La date ultime de la cinquième édition du concours de la correspondance est à l’horizon : dimanche 27 février 2022 à minuit. C’est la date à laquelle nous fermerons l’enregistrement de vos contributions.



Avez-vous bien répondu à la demande de Charles Baudelaire ? Il sollicite dans ce concours, votre avis sur les femmes de La Réunion (ou plutôt la descendance des femmes qu’il garde dans ses souvenirs alors qu’il était à Bourbon).



Les membres du jury ont mis en place une méthode d’évaluation des lettres reçues : les points à engranger tournent autour de :

La qualité de l’expression : c’est la construction du récit, la syntaxe, (les formules en créoles sont acceptées)

La qualité de l’orthographe – le respect d’une certaine authenticité historique, d’un certain ancrage dans l’Histoire – l’originalité du récit – l’évaluation personnelle de chaque membre du jury.



Maintenant, à vous de finaliser votre lettre en tenant compte de la méthode d’évaluation : le rythme des phrases, l’orthographe, la ponctuation…



Charles Baudelaire, poète sensible à l’âme féminine est le destinataire de la cinquième édition de notre concours de la correspondance.

À l’automne de sa vie Charles Baudelaire nous interpelle :



De ce lointain séjour à Bourbon, je garde le souvenir de Dorothée, la belle affranchie « obligée d’entasser piastre sur piastre pour racheter sa petite sœur » ? Et la dame créole aux charmes ignorés ? Et la Malbaraise « grands yeux de velours ». Que sont-elles devenues ? Comment vivent les femmes aujourd’hui là-bas « au pays parfumé que le soleil caresse ? »



Nous vous invitons de vous rendre sur notre site afin de découvrir les conditions de participation à ce concours. BAUDELAIRE (aparmedia.wixsite.com)



Bonne semaine à tous et à bientôt.