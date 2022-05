A la Une . Cinq tonnes de déchets ramassées par des bénévoles sur le littoral de Sainte-Marie

Pas moins de cinq tonnes de déchets ont été ramassées ce dimanche matin sur le front de mer de Sainte-Marie. Par N.P - Publié le Lundi 16 Mai 2022 à 14:30





Au total, les 130 bénévoles ont ramassé pas moins de 5 tonnes de déchets (bouteilles plastique, bouteilles en verre, canettes, pneus, batteries, métaux, filets de pêche...).



"Encore 5 tonnes de déchets qui n’iront pas dans l’océan", se réjouit l'association. "Chaque geste compte, tous pour le même objectif, la sauvegarde de nos océans, de sa faune et sa flore, de notre terre, notre planète bleue en général". Et de conclure : "Moins de blabla, plus d’actions".`

