Mayotte Cinq nouvelles pharmacies à Mayotte à horizon 2027

Le territoire Mahorais compte actuellement 25 pharmacies réparties sur toute l’île. Une 26ème pharmacie a été autorisée à ouvrir à Ouangani afin de renforcer et soutenir l’offre de soins et ainsi permettre à la population de bénéficier d’une prise en charge officinale constante et équilibrée. L'ARS Océan Indien va octroyer de nouvelles licences, comme elle le précise. Par NP - Publié le Jeudi 21 Avril 2022 à 10:27

L’autorisation d’implanter une pharmacie dans une commune dépend du nombre d’habitants. Le cadre réglementaire autorisant l’implantation d’une nouvelle pharmacie précise que celle-ci doit couvrir une population non ou mal desservie dans la commune.



En 2021, l’Assemblée nationale a adopté un projet de loi permettant de réduire, à Mayotte, les conditions démographiques exigées pour la création d’une officine, en diminuant le quota de population à 7.000 habitants par commune ainsi qu’en réduisant de 2 ans les délais d’instruction nécessaires à l’autorisation d’ouverture. Cette loi, votée le 21 février 2022 et applicable depuis le 23 février 2022, devrait permettre à terme l’ouverture de nouvelles pharmacies sur l’île, et de renforcer l’accessibilité aux médicaments.



Cinq nouvelles pharmacies créées à horizon 2027



Depuis 2020, l’ARS a octroyé 3 nouvelles licences à Ouangani, Mamoudzou et Dembeni. À l'horizon 2027, ce sont 5 nouvelles pharmacies qui pourraient être créées.